Congresistas de EE.UU. visitan Ecuador días antes de la llegada de Marco Rubio

Reunión de la delegación del Congreso de los Estados Unidos con el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Una delegación del Congreso de los Estados Unidos se reunió, en Quito, con el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a fin de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa, en un encuentro que antecede a la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prevista para el próximo miércoles.

Loffredo, junto al viceministro, Roberto Quintero, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Accidental, Pablo Caicedo, recibió a la delegación en una cita en la que se identificaron y priorizaron las necesidades estratégicas del país en temas de seguridad.

Ello para "abordarlas de manera conjunta, reafirmando el compromiso de ambos países con la seguridad regional", indicó el Ministerio en sus redes sociales.

El encuentro se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa por combatir la inseguridad en Ecuador, país que está bajo la declaratoria de 'conflicto armado interno' desde enero de 2024, cuando pasó a llamar "terroristas" a los grupos de delincuencia organizada.

En Ecuador, donde la llegada del secretario de Estado está prevista para el 3 de septiembre, Washington espera poder conocer de cerca las necesidades que pueda tener el Gobierno de Noboa para tratar de reducir la excesiva dependencia que, según EE.UU., se generó con China durante la era de Rafael Correa (2007-2017).

El viaje de Rubio se produce en un momento en el que Washington está reforzando su lucha contra los grupos criminales con conexiones transnacionales, desde los carteles mexicanos a la banda transnacional Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, ambos con origen en Venezuela, país con el que la tensión está disparada ante el nutrido despliegue militar estadounidense en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

'Grupo terrorista'

El pasado 14 de agosto, Noboa declaró al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista con incidencia en suelo ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia dentro de las bandas criminales a las que les declaró la "guerra" desde inicios de 2024.

Noboa siguió así la misma línea que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Departamento del Tesoro sancionó a finales de julio al Cartel de los Soles como entidad terrorista.

El mandatario ecuatoriano dio este paso luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y anunció una recompensa de cincuenta millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

Noboa ya había declarado, en enero pasado, como organización terrorista a la banda criminal transnacioal Tren de Aragua, surgida en una cárcel de Venezuela, pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos lo hiciera primero.

Posteriormente, el jefe de Estado ecuatoriano también catalogó como terroristas a otras estructuras criminales disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como los Comandos de la Frontera y el Frente Óliver Sinisterra. EFE