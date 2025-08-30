Un conductor falleció luego de recibir impactos de bala; dos policías fueron detenidos

Cámara se seguridad captó un hecho confuso en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Una persona murió y dos policías fueron detenidos.

Un trágico hecho se registró la madrugada de este sábado 30 de agosto del 2025, en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Un hombre de 26 años falleció tras recibir varios impactos de bala y posterior chocar contra un poste de alumbrado eléctrico.

El caso, en el que estarían involucrados dos miembros de la Policía Nacional, ocurrió a las 03:26, según muestra un video de seguridad que captó a los uniformados cuando descendieron de un automóvil.

Sin embargo, no se muestra el momento del presunto enfrentamiento con otros ciudadanos. Únicamente se escuchan gritos y minutos después se ve a los uniformados correr hacia el automotor para salir del lugar, detrás de ellos otras personas corren desesperadas mientras pides ayuda.

El hecho se encuentra en investigación tras la difusión del video y el hallazgo del vehículo chocado, que presentaba varios impactos de bala en el costado del conductor.

Desde la Policía Nacional se emitió un comunicado en el que se reconoció le ataque a un ciudadano "con impactos de proyectil de arma de fuego presuntamente por parte de dos servidores policiales".

En el escrito se informó que las unidades especilizadas realizan las investigaciones correspondientes y que "los involucrados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la judicialización de su caso".

Asimismo, la institución policial manifestó su rechazo a cualquier acto violento y aseguró que "actuaremos con total transparencia y apego irrestricto a la normativa legal para esclarecer las motivaciones y determinar las responsabilidades correspondientes".