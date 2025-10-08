Así puede consultar si fue designado como miembro de Junta Receptora del Voto

Los miembros de las juntas Receptoras del Voto fueron designados por el CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó este miércoles 8 de octubre de 2025 a 292 080 personas como Miembros de Juntas Receptoras del Voto.

Las personas seleccionadas deberán participar en los comicios de consulta popular y referéndum previstos para el 16 de noviembre.

Fueron designados estudiantes universitarios, empleados privados, funcionarios públicos y estudiantes de bachillerato mayores de 18 años.

Hay tres mecanismos para consultar si fue designado como miembro de JRV.

Página web

La consulta del lugar de votación y de los seleccionados como miembros de JRV se realizan en la mismo página web del CNE.

En la web debe ingresar el número de cédula y fecha de nacimiento. A continuación marcar la casilla 'No soy un robot' y 'Consultar'.

El sistema mostrará el recinto electoral, número de junta y si la persona fue designada como miembro de JRV.

Vía telefónica

Las personas que quieran consultar si fueron designadas como miembros de la JRV podrán realizar la consulta a través de llamada telefónica a la línea (02) 3 185 841.

Este canal está disponible de lunes a domingo, de 08:30 a 20:00.

Para realizar la consulta se necesita el número de cédula, que solicitará el operador de la llamada.

Aplicación CNE

El CNE también tiene disponible para descarga gratuita una aplicación móvil apra dispositivos Android y iOs.

Una vez descargada la app se debe seleccionar la opción 'Elecciones Generales 2025' e ingresar el número de cédula.

Se elige la opción 'Consulta del Registro Electoral' y el sistema mostrará la designación.