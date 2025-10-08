Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Estudiantes, empleados...; CNE designó a 292 080 miembros de las Juntas Receptoras del Voto

Ecuador tendrá un proceso electoral el domingo 16 de noviembre del 2025 para la Consulta Popular y Referéndum de Daniel Noboa.

CNE seleccionó a 291 080 ciudadanos para ser miembros de las Juntas Receptoras del Voto

CNE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

08 oct 2025 - 11:28

Unirse a Whatsapp

Cuando faltan 40 días para que Ecuador vuelva a las urnas para la Consulta Popular y Referéndum 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) , este miércoles 8 de octubre del 2025.

Con presencia notarios públicos se seleccionó a 292 080 personas para que desempeñen esa función a escala nacional y en el exterior. 

  • 15 organizaciones políticas se inscribieron para hacer campaña

Fueron designados estudiantes universitarios, empreados privados, funcionarios públicos y estudiantes de bachillerato mayores de 18 años. Se escogieron a 287 735 miembros de las Juntas Receptoras del Voto en el territorio nacional y 3 345 en el exterior.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint,  destacó la importancia del rol que tienen los MJRV: “Son las propias manos de la ciudadanía las que custodian el voto, cuentan los resultados y aseguran que la voluntad del pueblo sea respetada”, indicó.

Estas 292 080 personas estarán encargados de receptar el sufragio y realizar el escrutinio el día de las elecciones, que está previsto para el domingo 16 de noviembre del 2025.

Ese día, los ciudadanos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre reformas constitucionales referentes al retorno de bases militares al país, eliminación del financiamiento de partidos y movimientos políticos; la reducción del número de asambleístas y una consulta popular de alcance nacional para la instalación de una Asamblea Constituyente que modifique la Constitución. 

