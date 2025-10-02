CNE deja fuera a la Revolución Ciudadana de la campaña por el 'No' en el Referéndum 2025

Luisa González participó en las últimas elecciones como candidata a la Presidencia de la Revolución Ciudadana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió negar la calificación al movimiento Revolución Ciudadana (RC) para hacer campaña en el Referéndum 2025.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre para el Referéndum, convocado por el presidente Daniel Noboa.

La decisión fue tomada, este jueves 2 de octubre del 2925, con los votos de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Merino y Elena Nájera, mientras que la consejera Esthela Acero se abstuvo.

El informe jurídico del ente electoral, que sustentó la negativa, concluyó que la solicitud presentada por Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de RC, no cumplió con los requisitos legales para la calificación de la campaña ni con los procedimientos internos de la propia organización política.

El correísmo pretendía inscribirse para hacer campaña por el ‘No’ en las dos preguntas del Referéndum: la primera sobre la posibilidad de eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras en Ecuador, y la segunda relacionada con la eliminación del financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos

La petición del movimiento correísta para hacer campaña fue ingresada el pasado 27 de septiembre, horas antes del cierre del plazo. González aseguró que presentó el acta del buró político donde se decidió respaldar el ‘No’, pero el CNE determinó que la documentación era insuficiente.

Con esta decisión del CNE, el correísmo queda oficialmente fuera de la campaña, algo que Luisa González ya ha catalogado como “el inicio de un fraude electoral”.