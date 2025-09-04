Corte Constitucional da paso al trabajo por horas en el sector turístico mediante enmienda

Imagen referencial de un guía de turismo trabaja en un parque de Ecuador.

La Corte Constitucional dio paso a que el trabajo por horas en el sector turístico se tramite mediante enmienda constitucional. El organismo se pronunció la noche este jueves 4 de septiembre del 2025.

En sus alegatos la Corte indica que el turismo tiene “estacionalidad, volatilidad y dependencia de temporadas, feriados y factores ambientales”, por lo que la contratación por horas “da flexibilidad sin precarizar, pues regula situaciones que hoy muchas veces se cubren con empleo informal.

Además, indica que la protección de derechos se limita a la primera relación laboral entre trabajador y empleador, por lo que se evita que se reemplacen contratos existentes.

También indica que la propuesta respeta la “intangibilidad de derechos laborales adquiridos. Es decir, quienes ya tienen contrato no pueden ser afectados. Según la Corte Constitucional, la propuesta garantiza acceso a todos los beneficios legales: afiliación a la seguridad social, décimos, vacaciones, remuneración justa.

La Corte determinó que la propuesta de Noboa se trata de un “ajuste limitado a un sector específico, totalmente compatible con el derecho al trabajo digno”.