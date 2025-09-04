La Corte Constitucional no dio paso al retorno de casinos y salas de juego en Ecuador

La Corte Constitucional se pronunció este jueves 4 de septiembre del 2025 acerca de la propuesta de consulta popular, enviada desde el Gobierno, sobre casinos y salas de juego. "Tras el examen, concluyó que la iniciativa no cumple con los parámetros constitucionales", se puede leer en un comunicado de la CC.

La resolución fue a la propuesta de consulta popular para permitir la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, establecer un tributo del 25% de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil.

La resolución de la Corte Tomado de redes sociales

De acuerdo al texto de la CC se resolvió que los considerandos no cumplían con la exigencia de claridad ni con una relación directa con la pregunta consultada, "generando confusión en el elector sobre temas de los cuales carece de suficiente información".

La pregunta era compuesta, pues incluía tres temas distintos: reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas, creación del tributo y destino específico de lo recaudado.

Según la CC, esto obligaba la votación en bloque y se limitaba la libertad del elector. Con estas decisiones, este organismo garantiza que las propuestas de modificación al texto constitucional y las de consulta popular, respeten los límites constitucionales y se formulen con claridad y lealtad al elector.