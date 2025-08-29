La Corte Constitucional admite demanda contra resolución de la CNJ sobre despido ineficaz

El 1 de julio la ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez solicitó a la Corte Constitucional del Ecuador suspender los efectos de la Resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia sobre actuación de los jueces en demandas de despido ineficaz.

El Ministerio del Trabajo pidió a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 05-2021, que prohíbe a los jueces que conocen sobre demandas de despido ineficaz, que las mujeres en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad; y los dirigentes sindicales incluyan en este tipo de demanda pretensiones adicionales como: pago de la decimotercera, decimocuarta remuneración, vacaciones y remuneraciones pendientes de pago.

En la argumentación de la demanda, Núñez señaló que la resolución impugnada es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva garantizada por el Estado ecuatoriano, a la mujer embarazada o en periodo de lactancia, y a los dirigentes sindicales.

Además, señala que la decisión de la Corte Nacional de Justicia es contraria al principio de acceso a una justicia imparcial, expedita y a los tratados internacionales, porque propende a la regresión de los derechos de los trabajadores despedidos.

La Corte Nacional de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la Corte Constitucional.