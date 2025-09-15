La Corte Constitucional excluyó del estado de excepcion a los cantones La Maná y Las Naves

La Corte Constitucional informó que se hizo un análisis al Decreto Ejecutivo 76 firmado por el presidente Daniel Noboa el 6 de agosto de 2025. En este documento se declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí, así como su reforma contenida en el Decreto Ejecutivo 109 que amplió el alcance a otros cantones.

En su pronunciamiento la Corte dijo que se excluyó la aplicación del estado de excepción a los cantones La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves, en Bolívar, "por falta de justificación por parte del presidente de la República".

Asimismo, la CC declaró la constitucionalidad del estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y en el cantón Echeandía (Bolívar), al constatar la real ocurrencia de hechos de violencia criminal que desbordaron las instituciones de seguridad del Estado.

"Con estas decisiones, la Corte Constitucional reafirma su rol como garante de la supremacía constitucional, los derechos de participación y la seguridad jurídica, asegurando que las reformas a la norma suprema y las medidas de excepción se tramiten dentro del marco de la Constitución y la ley", se pronunció la entidad.