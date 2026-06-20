Los memes no perdonan el empate entre Ecuador y Curazao

El empate sin goles entre Ecuador y Curazao no solo dejó reacciones entre los aficionados, sino también una ola de memes en las redes sociales. Usuarios aprovecharon el resultado para compartir imágenes y videos humorísticos sobre las oportunidades desperdiciadas por la Tricolor.

Uno de los principales protagonistas fue Enner Valencia. Los internautas hicieron bromas por las ocasiones que tuvo el capitán ecuatoriano y que no logró meter goles, recordando que el delantero sigue en la búsqueda de ampliar su cuenta goleadora en el Mundial.

Curazao también fue tema de conversación. Aunque no consiguió marcar, los memes destacaron el trabajo defensivo del conjunto caribeño, que logró contener los ataques de Ecuador durante los 90 minutos y sumar un valioso empate.

Las publicaciones comenzaron a multiplicarse pocos minutos después del pitazo final y rápidamente se hicieron virales en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde los aficionados utilizaron el humor para comentar un resultado que mantiene abierta la pelea por la clasificación en el Grupo E.