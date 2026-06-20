Galíndez apunta a Alemania tras el empate: "Tenemos que ganar, no hay de otra"

El empate sin goles entre Ecuador y Curazao dejó preocupación en la Tricolor por la falta de definición.

Tras el partido, Hernán Galíndez reconoció que el equipo generó suficientes ocasiones para ganar, pero destacó que la gran figura de la noche fue el arquero rival, Eloy Room.

El lamento tricolor: "La figura fue el arquero rival"

El guardameta ecuatoriano aseguró que la Selección controló gran parte del encuentro y creó numerosas oportunidades para abrir el marcador.

Sin embargo, cada intento encontró respuesta en el portero de Curazao, quien sostuvo el empate durante los momentos de mayor presión de la Tricolor.

"Dominamos el partido casi en su totalidad. La figura, sin lugar a dudas, fue el arquero rival", señaló Galíndez al término del compromiso.

Además, sostuvo que cerca del 90% de las acciones de peligro terminaron sin gol por las intervenciones de Eloy Room, una de las figuras destacadas de la segunda fecha del Grupo E.

El volumen ofensivo que no se tradujo en goles

Ecuador volvió a mostrar volumen ofensivo y capacidad para generar ocasiones, pero no logró transformar ese dominio en goles.

Galíndez lamentó que las múltiples llegadas no se reflejaran en el marcador y reconoció que el equipo deberá corregir detalles para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

A matar o morir frente a Alemania en Nueva Jersey

Con el empate ante Curazao, la Selección de Ecuador ya pone su atención en el partido decisivo frente a Alemania.

El arquero fue claro al señalar que el equipo necesita una victoria para seguir aspirando a la clasificación.

"Tenemos que ganarle a Alemania, no hay de otra", afirmó. El encuentro se disputará el 25 de junio en Nueva Jersey y marcará el cierre de la fase de grupos para la Tricolor.