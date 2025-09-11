EN VIVO: Noboa llega a la concentración de la marcha del Gobierno en Guayaquil

Miles de ciudadanos se ceoncentran en las calles del centro de Guayaquil el 11 de septiembre del 2025.

La segunda movilización del Gobierno se realiza en Guayaquil este jueves 11 de septiembre del 2025. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezará la movilización junto a ministros y asambleístas de ADN.

Esta nueva convocatoria se lleva a cabo, según el oficialismo, para expresar el compromiso con "la unidad, paz, justicia y seguridad" en Ecuador.

Esta marcha coincide con la presentación y promoción de las preguntas para la consulta popular y referéndum de Daniel Noboa. El segundo paquete de las interrogantes fue enviado a la Corte Constitucional el 9 de septiembre del 2025.

La movilización empezó en el Palacio de Cristal a las 09:00. Luego la multitud, acompañada de ministros y asambleístas de ADN, se dirigirá por la avenida 9 de Octubre hasta llegar al Malecón.

Para este jueves 11 de septiembre también existe una convocatoria de organizaciones sociales para una marcha en contra del Gobierno en Quito. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), 18 organizaciones sociales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se concentrarán a las 16:00 en la Caja de Seguro. Este grupo se movilizará por las calles para rechazar las políticas de Noboa y la consulta popular.

MINUTO A MINUTO DE LA MARCHA

Noboa llega al centro de Guayaquil El presidente Daniel Noboa llegó a la concentración en el centro de Guayaquil con un fuerte resguardo policial y militar. En el lugar también se encuentra la ministra de Gobierno, Zaida Rovira; el titular del Ministerio de Interior, John Reimberg; asambleístas de ADN y otros miembros del Gabinete.

Gobernador del Guayas: 'No somos una dictadura' El gobernador del Guayas, Humberto Palza, llegó para participar en la marcha. Ante los medios recalcó que este Gobierno no es una dictadura y que no se puede proteger a los delincuentes. "Necesitamos leyes que garanticen los derechos y paz de los ciudadanos. Nosotros no somos una dictadura, pero tampoco se puede proteger a los delincuentes. A los ciudadanos se los pone primero. Primero está la paz y el derecho de los ciudadanos"

Reimberg: 'Marchamos por la indignación frente a los bloqueos políticos' John Reimberg, ministro del Interior, se pronunció por la marcha en su cuenta de X. Aseguró que la marcha es por la indignación frente a los bloqueos políticos. "Hoy marchamos por la justicia, por la paz que como país merecemos. Marchamos por la indignación frente a los bloqueos políticos de unos pocos con intereses oscuros. Indignación porque prefieren proteger instituciones corruptas y quienes atentan contra la vida, antes que velar por el bienestar de los ciudadanos", señaló.

Aquiles Alvarez: 'Esperamos que ADN respete la ciudad' El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pidió a la militancia de Acción Democrática Nacional (ADN) que se respete a la ciudad. "No manche nuestro ornato y no deje basura tras su paso. Que sea, como dicen, realmente una marcha por La Paz. Guayaquil siempre colaborará por el bien común, pero estaremos vigilantes", señaló.

Simpatizantes llegan al Palacio de Cristal SImpatizantes, con camisetas blancas, bubucelas, pancartas y banderas, llegaron al Palacio de Cristal para participar en la movilización. Buses de diferentes lugares arribaron en el Puerto Principal cerca de las 07:00. Se espera que 58 000 personas lleguen a Guayaquil. Aquiles Alvarez informó que más de 10 000 personas en 500 buses de otras provincias, se concentran en el parque Forestal.