El Cpccs anuncia que el 18 de febrero se abre la convocatoria al concurso para designar Fiscal

En la sesión extraordinaria de este 12 de febrero de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó la convocatoria pública para para la elección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

El período de postulación se desarrollará del 18 de febrero al 03 de marzo de 2026.

El Cpccs señaló cuáles son los requisitos mínimos de postulación establecidos en la convocatoria:

Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.

Tener título de tercer nivel en Derecho y conocimientos en gestión administrativa.

Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal, por un lapso mínimo de diez años.

Andrés Fantoni llama a participar en el proceso

El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, llamó a "los profesionales del derecho, a la academia y a la ciudadanía a participar activamente en esta convocatoria".

Destacó que en la sesión extraordinaria se conocerán los planes administrativos y el cronograma de trabajo y varias resoluciones adoptadas por la Comisión Ciudadana de Selección, previos a la convocatoria dirigida a los profesionales que deseen participar en el proceso para Fiscal General del Estado.

Resaltó el trabajo que desarrollará la Comisión Ciudadana de Selección encargada de conducir y llevar a cabo este proceso, garantizando la continuidad, organización y transparencia del concurso público de méritos y oposición.

En su mensaje Fantoni dijo que esta es la "oportunidad para quienes cuenten con credenciales necesarias puedan participar".