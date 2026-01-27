Cpccs principaliza a dos suplentes de comisión encargada de concurso de fiscal

El Cpccs posesiona a suplentes delegados de la función Ejecutiva y Legislativa para Comisión de selección del Fiscal

La comisión encargada de la elección del nuevo Fiscal General del Estado tuvo dos bajas antes de empezar sus funciones asignadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los representantes de las funciones Legislativa y Ejecutiva salieron de la comisión por una renuncia y un despido. En su lugar, el Cpccs principalizó a sus suplentes.

A través de un comunicado el organismo indicó que la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar adelante el concurso público para designar al nuevo Fiscal General del Estado cambió tras la notificación de la Asamblea Nacional de la desvinculación de Daniel Caicedo de los Ríos, comisionado principal y delegado de la Función Legislativa.

Además, el Cpccs recibió la renuncia de María Belén Toca Mena, en su calidad de comisionada principal y delegada de la Función Ejecutiva ante la Comisión Ciudadana de Selección.

Ante esta situación el Cpccs resolvió principalizar a los suplentes correspondientes según el orden de prelación establecido.

Así, Silvana Mariuxi Ramírez Verdesoto ahora es la delegada de la Función Legislativa, y David Eduardo Flores Brandt, delegado de la Función Ejecutiva.

También el Pleno del Cpccs resolvió solicitar a las Funciones Legislativa y Ejecutiva que remitan los nombres de nuevos delegados suplentes, observando estrictamente el principio de paridad de género, a fin de preservar el equilibrio en la representación.