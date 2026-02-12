CPCCS recibió terna de la Corte Nacional de Justicia para elegir vocal suplente de Mario Godoy

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la selección y designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura por parte de la Corte Nacional. Así lo informó el CPCCS en un comunicado oficial difundido en redes sociales este jueves 12 de febrero del 2026.

Según el comunicado del CPCCS, los nombres fueron enviados para completar el periodo restante 2025-2031 del vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

La documentación fue remitida mediante el Oficio No. 280-MRR-P-CNJ-2026, suscrito por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez Ruiz, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial.

CPCCS informó que hasta el 27 de febrero de 2026 se recibirán las inscripciones ciudadanas para conformar la veeduría que dará seguimiento al proceso de selección, como parte de los mecanismos de control y participación previstos en la normativa vigente.

La documentación de respaldo de cada postulante será remitida posteriormente al organismo, que continuará con las fases de revisión y designación conforme al procedimiento establecido.

Los profesionales que integran la terna son: