Transportistas urbanos de Quevedo se paralizan y piden aumento en el pasaje

Las calles de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, amanecieron sin buses la mañana de este jueves 16 de abril del 2026.

Las calles de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, amanecieron sin buses de transporte urbano la mañana de este jueves 16 de abril del 2026. Los transportistas realizan un paro indefinido y solicitan que se incremente el costo del pasaje.

El gremio sustenta su pedido en el incremento de los combustibles y el alto costo de los repuestos de vehículos, lo que encarece su operación.

Piden al Municipio de Quevedo que analice una ordenanza para que el costo del pasaje sea de entre 0,40 y 0,45 dólares, y el medio pasaje cueste 0.25 dólares.

Los transportistas solicitan a las autoridades municipales una revisión urgente de las tarifas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.