Gobierno dispone la creación del programa de residencias universitarias 'Casa U'

Con Decreto 182, el gobierno de Daniel Noboa dispuso la creación del Programa “Casa U” para implementar residencias en las universidades y escuelas politécnicas públicas del país.

El Gobierno señaló que la iniciativa busca fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación superior.

Para la ejecución del nuevo proyecto el Gobierno asignará y transferirá recursos a las instituciones públicas de educación superior que cumplan con los criterios establecidos en el Decreto como:

El nivel de ejecución presupuestaria del año 2024 y el primer semestre del 2025.

del año 2024 y el primer semestre del 2025. Porcentaje de estudiantes provenientes de otras provincias distintas a donde se encuentra el campus principal de la universidad.

provenientes de distintas a donde se encuentra el campus principal de la universidad. Modelo de implementación y gestión de la residencia con alimentación subvencionada .

. Disponibilidad de inmuebles aptos para el programa.

para el programa. Otros requisitos que establezca el ente rector de la educación superior.

El Decreto Ejecutivo establece como disposiciones generales que las entidades involucradas en la ejecución del programa observarán las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, como disposiciones transitorias que el ente rector de educación superior tendrá 30 días para emitir la normativa secundaria que regule su aplicación y establezca los requisitos para el acceso y permanencia de los estudiantes en las residencias universitarias.