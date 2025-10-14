Se prevé aumento del salario básico para 2026 en Ecuador, dice Ministra de Trabajo

La Ministra de Trabajo posesionó a los representatnes ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

Para el 2026 se prevé un aumento de 16 dólares al Salario Básico Unificado (SBU), según la ministra de Trabajo Ivonne Núñez.

Este martes 14 de octubre de 2025 se llevó a cabo la tercera sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en Quito.

“En 2025, el incremento fue de USD 10.00 respecto al año anterior; para este año la proyección de crecimiento económico es favorable, se prevé un incremento estimado de USD 16.00”, señaló la Ministra del Trabajo.

El salario actual en Ecuador es de 470 dólares. Antes de fin de año debe definirse el rubro unificado para 2026.

Para definir el nuevo salario básico el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios deberá recopilar esta información:

I nflación proyectada de los años 2025 - 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas.

nflación - Crecimiento económico proyectado 2025-2026 del Banco Central del Ecuador.

Proyección de indicadores de empleo 2026 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Datos correspondientes a los afiliados que cobran el Salario Básico Unificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Esta información deberá ser recogidas antes del 10 de noviembre, ya que hasta el 20 se deberá llevar a cabo la primera sesión del Consejo.

Si hay consenso en la primera reunión, se fijara el SBU. Si eso no ocurre se deberá convocar a una nueva sesión para fin de mes.

Si empleadores y trabajadores no llegan a un acuerdo, Núñez o el presidente Daniel Noboa podrán definirlo.