Noboa anuncia acciones legales contra Yaku Pérez por denuncia penal contra él y su esposa

En una carta difundida la noche de este viernes 31 de octubre, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció posibles acciones legales contra Yaku Pérez y otros ciudadanos por la denuncia penal que presentaron, y la justicia archivó, contra él y su esposa.

Aquí el texto integro de la carta dirigida a Cuenca y Ecuador:

La denuncia presentada por Yaku Pérez y otros ciudadanos en contra mía y de mi familia fue archivada, los argumentos son claros: la acusación carecía de sustento legal y de cualquier prueba que la respalde. La jueza calificó la demanda como temeraria.

La resolución judicial demuestra que la denuncia no solo fue infundada, sino que tuvo la clara intención de dañar mi honra y la de mi familia.

Una vez más, queda en evidencia que la vieja política no descansa: prefieren fabricar denuncias maliciosas para intentar destruir lo que no pueden igualar en las urnas.

Me reservo el derecho de tomar las acciones legales que correspondan; en caso de que la justicia falle a favor, los fondos serán destinados a la conservación hídrica en Azuay.

A la ciudadanía y especialmente a los cuencanos, mi dedicación al país y a esta ciudad siempre será más fuerte que cualquier intento absurdo por alejarme de ustedes.