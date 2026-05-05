Daniel Noboa viajará a República Dominicana del 5 al 6 de mayo de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha realizado diferente viajes al extranjero durante su Gobierno

El presidente Daniel Noboa emprenderá, este martes 5 de mayo de 2026, un viaje oficial a República Dominicana, donde permanecerá hasta el miércoles 6 de mayo, según lo establece el Decreto Ejecutivo 375.

El documento señala que la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete será la encargada de definir la comitiva que acompañará al mandatario durante su viaje.

Sin embargo, el Decreto Ejecutivo no detalla los motivos específicos de esta visita oficial. En el documento también pusieron en conocimiento de la Asamblea Nacional de este viaje del Mandatario.

Este desplazamiento se produce meses después del encuentro entre Noboa y su homólogo dominicano, Luis Abinader, quienes coincidieron en febrero pasado en Dubái, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos.

En esa cita, ambos mandatarios abordaron la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial, así como mecanismos para fortalecer la inversión bilateral.

También analizaron oportunidades de cooperación en áreas como turismo, proyectos estratégicos, seguridad regional y defensa de la democracia.