Un atropello múltiple intencionado en Alemania causa dos muertos y 22 heridos

Al menos dos personas murieron y 22 resultaron heridas tras un atropello masivo en Leipzig, Alemania

Un atropello múltiple intencionado dejó dos personas muertas y al menos 22 heridas este lunes en Leipzig, en el este de Alemania, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió cuando un vehículo irrumpió en una calle peatonal del centro histórico y recorrió entre 300 y 400 metros arrollando a transeúntes. Las víctimas mortales son una mujer de 63 años y un hombre de 77.

El presunto autor, un ciudadano alemán de 33 años, fue detenido en el lugar sin oponer resistencia y permanece bajo custodia policial. La Fiscalía investiga el caso como homicidio y tentativa de homicidio, mientras se analiza un posible trasfondo de inestabilidad psicológica.

Según la policía, no existen por ahora indicios de motivación política o religiosa. Varias personas permanecen hospitalizadas, algunas en estado crítico.

El hecho reaviva la preocupación en Alemania por los ataques con vehículos registrados en la última década, varios de ellos vinculados a trastornos mentales o motivaciones extremistas.