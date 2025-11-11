Daniel Noboa acepta invitación para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel

El presidente Daniel Noboa en su último viaje a la ceremonia de Cambio de Mando en Bolivia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, confirmó este martes 11 de noviembre del 2025 que aceptó la invitación personal de la líder opositora venezolana María Corina Machado para acompañarla a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario ecuatoriano expresó su agradecimiento y destacó el simbolismo del reconocimiento.

“Gracias por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente. Será un honor estar contigo en Noruega", dijo.

En el mensaje añadió que la lucha de Machado "representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás". "Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, escribió Noboa.

La declaración del presidente se suma a las múltiples muestras de respaldo regional que recibió Machado, cuyo liderazgo opositor ha sido reconocido internacionalmente como un símbolo de resistencia frente al autoritarismo en Venezuela.

El acto oficial de entrega del Nobel se realiza cada diciembre, en representación de Ecuador en el ayuntamiento de Oslo, en Noruega.