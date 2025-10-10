'La región no caerá en manos de quienes la destruyeron': Noboa felicita a María Corina Machado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este viernes 10 de octubre del 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, y destacó que "las voces valientes se imponen sobre el ruido".

"Felicidades, María Corina. Hoy más que nunca, las voces valientes se imponen sobre el ruido", escribió en su cuenta de la red social X.

Noboa, cuya administración fue una de los primeras de la comunidad internacional en considerar al líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia como triunfador de las últimas elecciones, agregó: "Seguiremos firmes: nuestra región no volverá a caer en manos de quienes la destruyeron".

En un comunicado, la Cancillería ecuatoriana anotó que la distinción a Machado constituye un reconocimiento al "valiente e inquebrantable compromiso con la defensa de los valores y principios democráticos.

"Ecuador reconoce las firmes demostraciones de la señora Machado en favor de los más altos intereses de su nación, así como su papel destacado en la defensa de la libertad, la justicia y los derechos fundamentales del pueblo venezolano", reza el escrito.

Este galardón -agrega- refleja "no solo la valía y el liderazgo" de Machado, "sino también la imperiosa necesidad" de que Venezuela "retome plenamente el cauce democrático en un clima de respeto, paz y prosperidad para todos".

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El premio se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo