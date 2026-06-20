Daniel Noboa anuncia nuevo viaje a EE.UU. sin utilizar recursos públicos

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, viajará nuevamente Estados Unidos, el 25 y 26 de junio de 2026.

De acuerdo con información difundida por la Presidencia, el desplazamiento y las actividades serán cubiertas con recursos privados, sin uso del avión presidencial ni de viáticos financiados por el Estado.

Agenda de Noboa en EE.UU.

El comunicado de la Presidencia señala que el Primer Mandatario mantendrá reuniones orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación internacional en materia de seguridad.

Como parte de su agenda, Noboa se reunirá con Kristi Noem para evaluar nuevas acciones conjuntas en el marco de Shield of the Americas. Esta es la iniciativa hemisférica impulsada por Estados Unidos junto a gobiernos de América Latina para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional.

Además, Noboa mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado, el propósito es compartir los avances de la gestión gubernamental y escuchar las inquietudes de los migrantes

La agenda también contempla reuniones con potenciales inversionistas y representantes de sectores estratégicos. Según el Gobierno, el objetivo de promover oportunidades de inversión, fortalecer la confianza internacional en el Ecuador.