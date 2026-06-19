Gobierno oficializa reducción de Ministerios en Ecuador

El presidente Daniel Noboa en un evento en Santa Elena

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó este viernes 19 de junio de 2026 la reestructuración de la Función Ejecutiva, que reduce el número de ministerios de 14 a 10. La decisión fue adoptada mediante tres Decretos Ejecutivos que reorganizan varias entidades del Gobierno central.

La medida forma parte de un proceso de reorganización institucional que modifica la estructura de ministerios encargados de áreas económicas, productivas, sociales, laborales y de infraestructura.

Nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

A través del Decreto Ejecutivo 425 se dispuso la integración de tres carteras de Estado en una sola entidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca pasarán a conformar el nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La nueva institución concentrará las competencias relacionadas con política económica, producción, comercio exterior, inversiones y actividades agroproductivas.

Transporte y Telecomunicaciones se fusionan

Mediante el Decreto Ejecutivo 426 también se estableció la unión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Como resultado de esta integración se crea el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, que asumirá competencias relacionadas con obras públicas, conectividad, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico.

Trabajo, inclusión social y pueblos se agrupan

La tercera reforma fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo 427.

La normativa dispone la fusión del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la Unidad de Registro Social.

Estas entidades pasarán a formar parte del nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

¿Qué cambia con la reducción de ministerios?

Con la entrada en vigencia de los decretos, el Ejecutivo reorganiza parte de la estructura administrativa del Gobierno central, reduciendo el número de ministerios de 14 a 10.

La reestructuración implica que varias instituciones concentrarán competencias que antes estaban distribuidas entre distintas carteras de Estado.