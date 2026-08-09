Hallan medicamentos, ampollas y material para empaquetado en inmueble de Guayaquil

Un operativo policial permitió localizar medicamentos, ampollas, un molino, cajas de productos farmacéuticos y otros indicios en un inmueble ubicado en el sector Paraíso de la Flor, en el noroeste de Guayaquil.

La intervención se realizó la noche del 8 de agosto de 2026, aproximadamente a las 19:20, en el marco de la Estrategia Operacional 3D, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes encontraron en el inmueble varios productos farmacéuticos, además de elementos que podrían estar relacionados con su procesamiento y empaquetado.

¿Qué encontraron los policías?

Entre los indicios levantados constan medicamentos identificados como paracetamol, atropina sulfato, Dolgenal y Singripal, además de ampollas de Seven Pharma y otros fármacos genéricos.

También fueron encontrados rollos de aluminio con logotipos, un molino, cajas de diversos productos farmacéuticos y un polvo blanco, entre otras sustancias.

La Policía indicó que estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su composición y establecer su posible relación con la actividad investigada.

Según la institución, el conjunto de indicios hace presumir que el inmueble podría estar relacionado con la elaboración y distribución clandestina de productos medicinales en el Distrito Nueva Prosperina.

Una persona fue aprehendida y un menor fue aislado

Como resultado de la intervención, una persona fue aprehendida y un menor de edad fue aislado.

Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para que se continúe con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades investigan la procedencia de los productos encontrados y el posible destino de los medicamentos.

Las autoridades y especialistas médicos recomiendan a la ciudadanía verificar la autenticidad, procedencia y condiciones de comercialización de los medicamentos antes de adquirirlos.