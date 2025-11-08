Daniel Noboa cambió al jefe de la Casa Militar de Presidencia de República del Ecuador

La Casa Militar es la encargada de brindar seguridad al Presidente de Ecuador y su familia

Daniel Noboa cambió al jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República del Ecuador. La decisión del Primer Mandatario se ejecutó este sábado 8 de noviembre del 2025 con el Decreto Ejecutivo 205.

En el documento, Noboa separó a Milton Rodríguez, general de Brigada del Ejército, de la jefatura de la Casa Militar de la Presidencia. En su reemplazo nombró a Gustavo Enrique Iturralde Maya, quien tiene su mismo rango en la fuerza terrestre.

Dos hechos que pusieron en alerta a la Casa Militar

Rodríguez se desempeñó como jefe de la Casa Militar desde agosto de 2024. Su salida se realiza después de dos momentos críticos en la seguridad del Primer Mandatario en 2025.

En octubre del 2025, en medio del paro impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la caravana presidencial fue atacada en la provincia del Cañar.

Este hecho fue calificado como un intento de asesinato y desde el Gobierno se informó que la Casa Militar realiza una investigación interna para determinar si existió irresponsabilidad o negligencia en el traslado del presidente Daniel Noboa.

Días después se denunció un supuesto intento de envenenamiento. El informe de bioseguridad de la Casa Militar apuntó que el Primer Mandatario recibió un obsequio, mientras cumplía agenda oficial en Babahoyo. En estos objetos se registraron irregularidades.

Según detalló Noboa, durante una entrevista el 23 de octubre del 2025, en tres productos del regalo al Presidente se hallaron rastros de cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, que pueden ser nocivos para el ser humano.

Por ello, el Presidente afirmó que “es imposible que haya sido accidental o que los químicos hayan estado en un solo empaque".

La Casa Militar de la Presidencia es la encargada de brindar seguridad, apoyo logístico y protocolo militar al Presidente y su familia en el Palacio de Carondelet y durantes sus actividades.