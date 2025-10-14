¿Qué pasó con las denuncias por el supuesto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa?

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó los procesos judiciales que se emprendieron después del ataque que sufrió la caravana presidencial el pasado 7 de octubre en el sector El Tambo, en Cañar. Explicó que se tramitan dos denuncias por estos hechos registrados en la marco de las manifestaciones en Ecuador en contra del Gobierno.

Manzano dijo que se abrieron dos denuncias. La primera fue interpuesta por la propia Ministra y fue bajo la figura por intento de asesinato. La otra fue impulsada por el Ministro del Interior, John Reimberg, por terrorismo. En esta última causa fueron detenidas cinco personas, pero quedaron libres horas después de su detención en el hecho violento.

Manzano explicó: "puse la denuncia y fueron con evidencias de lo que vivió en ese momento la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. Ella es la que firma y firmo yo como su abogada. ¿Por qué lo hicimos? Porque ese en ese evento, el presidente iba a un evento de compensación social que era el sistema de alcantarillado que se había terminado y adicionalmente, la planta de tratamiento de agua. Cuando el presidente va hacia allá, obviamente hay esta agresión", dijo.

¿Cambia en algo el informe pericial que detalló que no hubo evidencia impacto de bala en el vehículo? "No, no cambia nada. ¿No creen que hubo una tentativa de asesinato? Pero por supuesto, con piedras. Es que en toda la caravana, Por ejemplo, el presidente tiene carro blindado, pero habían otros carros, por ejemplo, de la Empresa Eléctrica de Azogues, que les dañaron el parabrisas. Gente con la cara partida. O sea, realmente es una tentativa de asesinato", respondió.

Dijo que dentro de los procesos se presentarán más testimonios y pruebas del violento ataque. También aseguró que el Presidente Noboa sí estaba en la caravana presidencial desmintiendo los videos que circulaban en redes sociales.

Continúan pronunciamientos en contra del ataque

En las redes sociales de la Cancillería de Ecuador se publicaron pronunciamientos rechazado el ataque de la semana pasada. Varios países se pronunciaron por el ataque a la caravana presidencial.