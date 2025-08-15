Daniel Noboa emite los decretos para la fusión ministerial del plan de eficiencia administrativa

El presidente Daniel Noboa firmó los decretos ejecutivos para concretar la fusión de ministerios. Así informó la Presidencia de la República a través de un comunicado difundido en redes sociales. La fusión se dará como parte del llamado plan de eficiencia administrativa del Gobierno.

Aunque la vocera presidencial anunció que se tomará entre tres y seis meses, el anuncio presidencial se conoció este viernes 15 de agosto. La medida se cumplirá a través de absorción en la mayoría de los casos.

Así, según lo anunciado, el Ministerio de Educación se fusionarán, por absorción, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Ministerio del Deporte.

Aunque no se precisa el tiempo establecido para la fusión, en su comunicado, el Gobierno precisó que "Durante el proceso de fusión, traslado o adscripción, la ejecución de todos los planes, programas, proyectos, obligaciones, competencias, atribuciones y, además, la atención ciudadanía continuarán operando con total normalidad y sin interrupciones".

Los decretos emitidos por el Presidente Noboa disponen:

Fusiónese por absorción al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Manteniéndose su denominación actual.

Fusiónese por absorción al Ministerio de Educación, las siguientes instituciones: Ministerio de Cultura y Patrimonio; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio del Deporte. La nueva denominación será Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Fusiónese por absorción al Ministerio de Transporte y Obras Públicas las siguientes instituciones: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, la Secretaría de Inversiones Público Privadas. La nueva denominación será Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Fusiónese por absorción el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas. La nueva denominación será Ministerio de Ambiente y Energía.

Fusiónese por absorción el Ministerio de Turismo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. La nueva denominación será Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Trasladar únicamente el Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de fusión por absorción, al Ministerio de Agricultura y Ganadería. La nueva denominación será Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Fusiónese por absorción al Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Técnica Ecuador crece sin Desnutrición Infantil. La nueva denominación será Ministerio de Desarrollo Humano.

Fusiónese por absorción la Secretaría Nacional de Planificación a la Presidencia de la República, integrándose dentro de su estructura orgánica como parte de la Secretaria General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. La nueva denominación será Secretaría General de la Administración Pública y Planificación.

Fusiónese por absorción la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Adscribase el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores al Ministerio del Interior.