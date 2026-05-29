Las fuerzas israelíes cruzan un río clave del Líbano en una ofensiva terrestre ampliada.

El puente Zrarieh, dañado sobre el río Litani, tras ser alcanzado por un ataque israelí en Tayr Falsay, al sur del Líbano, luego de una escalada de tensiones entre Hezbolá e Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que las fuerzas israelíes avanzaron hacia posiciones al norte del río Litani, en el sur del Líbano, en medio de una nueva escalada contra el grupo chiita Hezbolá.

Según el mandatario, las tropas cruzaron el río y ampliaron sus operaciones terrestres mientras Israel mantiene bombardeos sobre Beirut, el valle de Bekaa y otras zonas del territorio libanés.

El avance ocurre mientras delegaciones militares de Israel y Líbano participan en conversaciones de seguridad en el Pentágono bajo mediación de Estados Unidos para reforzar el alto el fuego vigente desde abril.

Fuentes libanesas señalaron que tropas israelíes cruzaron el Litani en distintos puntos, aunque algunas unidades se retiraron posteriormente hacia el sur. El conflicto ya deja más de un millón de desplazados en Líbano y miles de fallecidos desde el inicio de las hostilidades.

Un funcionario estadounidense afirmó que las conversaciones en el Pentágono avanzaban según lo previsto y añadió: "El único camino hacia una paz duradera es a través de negociaciones directas entre los dos gobiernos soberanos".

Israel y Líbano acordaron dividir sus conversaciones, mediadas por Estados Unidos, en dos vertientes: diplomática y de seguridad. Se prevé que la próxima semana se celebren reuniones diplomáticas en el Departamento de Estado.