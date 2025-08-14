Daniel Noboa declaró como grupo terrorista al 'Cartel de los Soles' de Venezuela

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso que el Centro de Inteligencia Estratégica analice la incidencia del 'Cartel de los Soles' en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró al denominado 'Cartel de los Soles', de Venezuela, como grupo terrorista, este jueves 14 de agosto del 2025, a través del Decreto Ejecutivo 93.

La decisión se sustenta en que esta organización representa “una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendrá la tarea de analizar la incidencia de este Cartel criminal de origen venezolano en los grupos de delincuencia organizadas que operan en el país.

"De ser necesario, la entidad coordinara y articulará las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados a fin de reforzar el combate contra los miembros de estas estructuras delincuenciales quienes buscan alterar los derechas de los ciudadanos y la cultura de paz de la sociedad civil", señaló la Presidencia de Ecuador

El Gobierno Nacional aseguró que "desplegara todas las acciones y estrategias necesarias para precautelar la seguridad del país y sus ciudadanos".

Con esta declaratoria, Ecuador se suma a la postura de Estados Unidos. El pasado 26 de julio del 2025, El Gobierno de Donald Trump calificó al 'Cartel de los Soles' como terrorista y acusó a Nicolás Maduro de encabezar esta organización criminal.

La acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico fue rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que el 'Cartel de los Soles' es un "invento" de Estados Unidos.