Interagua anuncia afectaciones en el servicio en varios sectores de Guayaquil por cortes de luz

Imagen referencial de cortes de agua en el país.

Los cortes de luz, previstos para el último fin de semana de mayo en el país, también afectarán el suministro de agua potable en Guayaquil.

Así lo anunció Interagua en un comunicado. Allí detalla que "algunas zonas podrían experimentar baja presión o suspensión temporal del servicio", señaló.

Dichas interrupciones eléctricas afectarán la planta La Toma con un impacto directo en la producción y distribución de agua, el 31 de mayo de 2026, entre las 03H00 y 15H00.

Al menos seis sectores del norte y gran parte del sur de Guayaquil y Nobol serían los afectados:

Comunicado de Interagua sobre cortes de luz. Interagua

La concesionaria señaló que durante los mantenimientos eléctricos programados repararán una fuga en la Isla Trinitaria y cambiarán equipos de medición en la Base Naval Sur.

Finalmente, Interagua indicó que sus equipos técnicos harán monitoreos permanentes en todas las estaciones de bombeo para evaluar el impacto de las variaciones eléctricas y estabilizar el servicio.