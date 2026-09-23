Daniel Noboa intervendrá en la Asamblea General de la ONU este 23 de septiembre

El presidente Daniel Noboa asistió al inicio del debate de la Asamblea General de la ONU, el 22 de septiembre.

El presidente Daniel Noboa participa, este miércoles 23 de septiembre de 2026, en el debate general de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos.

El Mandatario ecuatoriano ocupa el puesto 16 en el orden de oradores de esta jornada, en la que participan jefes de Estado y de Gobierno para presentar las prioridades de sus países ante la comunidad internacional.

Mira aquí el discurso de Noboa en vivo:

La participación de Noboa ocurre en el marco de una agenda internacional en la que seguridad y lucha contra el crimen organizado constituyen algunos de los principales temas de la delegación ecuatoriana.

Según la Presidencia, “Ecuador lleva al escenario mundial su lucha contra el crimen organizado transnacional y el trabajo por un país con más seguridad, oportunidades y futuro para los ecuatorianos”.

Reunión con Kristi Noem

Como parte de su agenda en Estados Unidos, Noboa también mantuvo el martes 22 de septiembre una reunión con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas.

Durante el encuentro se abordó la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, en el marco de la participación del mandatario en la Asamblea General de la ONU.