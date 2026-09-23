Manchester United registra de nuevo pérdidas económicas pese a ingresos récord

El defensa inglés del Manchester United, Harry Maguire, y el entrenador inglés del Manchester United, Michael Carrick, conversan sobre el terreno de juego tras el partido de la Premier League.

El Manchester United anunció este miércoles unas pérdidas de 43 millones de libras (57 millones de dólares) en el último ejercicio, pese a haber registrado un récord de los ingresos.

Al cierre del ejercicio económico 2025-2026, el pasado 30 de junio, el popular club de la Premier League obtuvo unos ingresos de 677,6 millones de libras, con un aumento del 1,7%.

Sin embargo, la deuda de la entidad aumentó por séptimo años consecutivo, ya que los recortes de costes operativos llevados a cabo por el copropietario Jim Ratcliffe no compensaron lo desembolsado para despedir al entrenador portugués Ruben Amorim.

Según las cuentas presentadas, el club tuvo gastos excepcionales por un monto de 8,2 millones de libras, la mayoría para pagar a Amorim, cesado en enero por los malos resultados del equipo.

Según medios británicos, se cifró en 16,7 millones de libras el coste del despido de Amorim y sus ayudantes, pero el contrato del portugués estipulaba que el monto se reduciría en caso de comprometerse con otro club.

El técnico fichó por el AC Milan después de la pasada temporada. Con la llegada al banquillo del exfutbolista Michael Carrick, el equipo enderezó el rumbo y fue capaz incluso de clasificarse para la Liga de Campeones.

Si bien el club tuvo casi un 20% más de dinero por los derechos televisivos por el tercer puesto en el campeonato (el año anterior había acabado 15º), los ingresos comerciales y los de día de partido cayeron cerca de un 5% en una temporada en la que el United no participó en competiciones europeas.

El club también desembolsó 63,5 millones de libras en la adquisición de unos terrenos adyacentes al estadio de Old Trafford, donde se planea construir un nuevo recinto con capacidad para 100 000 espectadores.

Desde que se convirtió en copropietario del club en febrero de 2024, el magnate Jim Ratcliffe ha llevado a cabo amplias medidas de reducción de costes, a menudo impopulares, como recortes de personal.

El equipo de Carrick ha empezado mal la nueva temporada a pesar de haber incorporado a varios jugadores nuevos en el mercado de fichajes de inicio de temporada.

El United sólo ha sumado cinco puntos sumados en los primeras cinco jornadas, igualando el peor inicio de la historia del club, y quedó eliminado la semana pasada de la Copa de la Liga inglesa.