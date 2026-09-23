Donald Trump se reunió en Nueva York con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en Nueva York con la mandataria interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU, informó ambos gobiernos este martes.

Es el primer encuentro entre ambos desde que la entonces vicepresidenta Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero.

Rodríguez gobierna desde ese momento bajo las directrices de Washington. La mandataria calificó de "histórica" la reunión con Trump en un mensaje en Telegram.

También divulgó una foto de los dos sonriendo y en la que se le ve a ella haciendo el gesto de "victoria" ya Trump con el pulgar en alto.

Según el líder venezolana, conversó con el magnate republicano "sobre el fortalecimiento de la relación bilateral" y "el avance de una agenda de cooperación".

"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo", agregó Rodríguez, sin dar más detalles.

La reunión se produjo al margen de una recepción que acostumbra a dar el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales que participan en la cita anual de la ONU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete Susie Wiles y el consejero Stephen Miller estuvieron presentes en el encuentro del lado estadounidense, según una fuente de la Casa Blanca.

Desde la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos impulsa la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando a Estados Unidos un acceso privilegiado a sus reservas de petróleo.

Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65 000 millones de barriles.

El objetivo oficial de Washington, según ha explicado Rubio, es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías.

Sin embargo, Trump ha dicho recientemente que Venezuela aún "no está lista" para las elecciones que reclaman la oposición, que además denuncia que aún hay presos políticos en el país.

Apremiado por la guerra en Irán, que ha provocado una alza continua del precio del crudo, Trump privilegia el suministro de hidrocarburos de Venezuela.

"El botín pertenece a los vencedores", lanzó el martes desde la tribuna de la ONU. "Si suman (las reservas de) Estados Unidos y Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo", sostuvo Trump.

La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018.

Rodríguez se reunió el lunes con el secretario general de la ONU y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.