Daniel Noboa y Javier Milei posan con machete y motosierra en la Casa Rosada de Argentina

Daniel Noboa publicó la fotografía junto a Javier Milei en su cuenta personal de Instagram, este jueves 21 de agosto del 2025

El presidente Daniel Noboa y su homólogo de Argentina, Javier Milei posaron para una foto con un machete y una motosierra, este jueves 21 de agosto del 2025, durante la gira presidencial del Mandatario ecuatoriano.

En la imagen, tomada durante su encuentro oficial en la Casa Rosada, se ve que Noboa sujeta un machete, mientras que Milei posa con su icónica motosierra.

La imagen no pasó desapercibida, pues la motosierra de Milei es un símbolo de su plan de ajuste fiscal ofrecido en campaña y ejecutado desde que asumió la presidencia de Argentina.

Por su parte, Daniel Noboa eligió un machete, herramienta vinculada a la identidad montubia del campo ecuatoriano.

Ambos mandatarios se reunieron en Buenos Aires como parte de la gira internacional que Noboa inició el domingo 17 de agosto y que ya lo llevó a Brasil y Uruguay.

En Brasilia, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se firmaron tres acuerdos de cooperación, mientras que en Montevideo, con el presidente Yamandú Orsi, se concretaron dos convenios en materia de seguridad.

La visita a Argentina incluyó un breve protocolo en el que Noboa fue recibido por los Granaderos de la Casa Rosada, antes de iniciar la reunión ampliada prevista para las 16:30 (14:30 en Ecuador).

Según la Presidencia de Ecuador, el objetivo de la gira por estos tres países sudamericanos es “fortalecer las relaciones bilaterales en seguridad, comercio y cooperación”.