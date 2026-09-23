Noboa se reúne con António Guterres en Nueva York: inversión, seguridad y nuevos socios para Ecuador

Daniel Noboa en Nueva York: Inversiones, seguridad y reunión con la ONU

Inversión, seguridad y nuevas alianzas marcaron la agenda de Daniel Noboa este miércoles 23 de septiembre en Nueva York, luego de su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente mantuvo encuentros con empresarios y autoridades internacionales durante la jornada de alto nivel.

Inversión y mercados financieros

Uno de los encuentros fue con Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg L.P. La conversación se centró en los planes de Ecuador para profundizar sus mercados financieros y ampliar las oportunidades de inversión.

Bloomberg señaló que su organización conecta capital e inversionistas de distintos países.

Noboa también se reunió con António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en un encuentro en el que Ecuador planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional.

Este tema también ocupó un lugar central en el discurso que el mandatario ofreció ante la Asamblea General.

Ecuador plantea una respuesta regional al crimen organizado

En paralelo, el canciller Roberto Kury participó en una reunión del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El encuentro reunió a representantes de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, además de Argentina y Ecuador, para abordar una respuesta conjunta frente a estas estructuras.

Kury sostuvo que los grupos criminales operan más allá de las fronteras y planteó que la respuesta también debe ser regional.

Esta posición coincide con el planteamiento de Noboa ante la ONU, donde propuso rastrear y congelar flujos financieros ilícitos y mejorar el intercambio de información entre países.

Acercamiento con Emiratos Árabes Unidos

La jornada de Noboa incluyó además una reunión bilateral con Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro forma parte de la agenda del Gobierno para ampliar los vínculos internacionales de Ecuador y explorar oportunidades comerciales y de inversión.

Con esta agenda en Nueva York, Ecuador busca combinar cooperación frente al crimen organizado, apertura de mercados y atracción de inversión extranjera.

La participación de Noboa se desarrolla durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno para abordar asuntos internacionales.