Noboa desde Latacunga: 'No vamos a ceder ni un milímetro, ni tampoco me voy a ir de aquí'

En medio de un ambiente de tensión por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidad Indígenas de Ecuador (Conaie), el presidente Daniel Noboa respondió a los cuestionamientos de quienes exigen que deje Latacunga, ciudad que actualmente funge como sede temporal del Ejecutivo.

"No vamos a ceder ni un milímetro, ni tampoco me voy a ir de aquí", dijo el Mandatario durante un acto oficial para la entrega de créditos al sector turístico, que se realizó, este lunes 22 de septiembre del 2025, en la Quinta Locoa, en el nororiente de Latacunga.

“Nosotros no tenemos miedo de salir a la calle, no tenemos miedo de enfrentar cualquier amenaza, porque tenemos la tranquilidad de que aquí ganamos… y eso no nos va a hacer retroceder nunca”, añadió Noboa.

Mientras el presidente daba su discurso, las calles de Latacunga se convirtieron en escenario de movilizaciones paralelas.

A las 10:00, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) tenía prevista una marcha contra la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, horas antes, el oficialismo organizó una contramarcha en el centro de la ciudad, liderada por la ministra Zaida Rovira.

Por su parte, los indígenas se agruparon de a poco en el sector conocido como La Estación, en donde se redobló la presencia militar. Rafael Negrete, presidente del MICC, denunció que los militares les impedían avanzar hacia la Gobernación de Cotopaxi.