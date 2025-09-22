Movimiento indígena y simpatizantes de Noboa se movilizan en Latacunga

Dos marchas fueron convocadas en Latacunga este lunes 22 de septiembre de 2025.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) convocó a una marcha contra la eliminación del subsidio del diésel este lunes 22 de septiembre de 2025.

"Cotopaxi ha sido históricamente una provincia que sostiene con dignidad el legítimo derecho a la resistencia", escribió el MICC en un comunicado antes de la marcha.

De acuerdo con el MICC, "como una acción desafiante el presidente Daniel Noboa Azín ha trasladado temporalmente la sede del gobierno a la ciudad de Latacunga", una decisión tomada diez días atrás.

Miembros del MICC se han concentrado para protestar en contra de la eliminación del subsidio del diésel. Ante este movimiento la plaza central y la Gobernación, donde funciona el Ejecutivo, ha sido militarizada.

"El gobierno nacional, en un acto de provocación hacia el movimiento indígena y el pueblo, ha decidido convocar a sus funcionarios y seguidores a una contramarcha". MICC

La provincia de Cotopaxi es una de las ocho en las que rige un estado de excepción, y una de las cuatro con toque de queda.

Marcha del Gobierno

Pero el Gobierno también convocó a una contramarcha bajo el lema 'marcha por la libertad, la familias y el trabajo'.

Pese a que colectivos como la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunciaron que servidores públicos fueron obligados a movilizarse hacia Latacunga para la marcha, el Gobierno negó este hecho.

"No tenemos conocimiento de funcionarios que se hayan movilizado a Latacunga", fuera de quienes permanecen en la ciudad por el traslado de la sede del Ejecutivo, apuntó la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo.

La Vocera también apuntó que Daniel Noboa no tiene previsto participar en la marcha en Latacunga.

Por su parte, la ministra de Gobienro, Zaida Rovira, dijo en Teleamazonas que varios simpatizantes del Gobierno han llegado a Latacunga para respaldar la marcha oficialista.