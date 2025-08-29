Daniel Noboa pospone visita a Vietnam para dar prioridad a su encuentro con Marco Rubio

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no viajará a Vietnam para priorizar su encuentro con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Su gira por este país estaba prevista para el 30 de agosto del 2025.

La Cancillería de Ecuador informó que Noboa pospuso el viaje a Vietnam por mutuo acuerdo con las autoridades de ese país debido a temas de agenda del presidente Daniel Noboa. Esta Cartera de Estado no ha comunicado si el encuentro se realizará en otra fecha.

Tras finalizar las actividades en Japón, el Primer Mandatario tenía planeada una visita de tres días a Vietnam. En este país se reuniría con el primer ministro Pham Minh Chinh y realizaría otras actividades enfocada a impulsar las relaciones bilaterales en diferentes ámbitos.

No obstante, tras el anuncio de la visita de Rubio a Ecuador se optó por posponer el viaje. De acuerdo al portal Primicias, Noboa regresará al país para preparar la reunión con el alto funcionario de Estado de EE.UU.

El secretario estadounidense llegará al país la próxima semana, del martes 2 al jueves 4 de septiembre. En su agenda esta prevista la reunión con Noboa en Quito.

Durante la visita de Rubio se buscará impulsar el trabajo en el desmantelamiento de cárteles, detención del tráfico de fentanilo, fin de la migración ilegal y promoción de la promoción de la prosperidad económica, detalló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot.