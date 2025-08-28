Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos visitará Ecuador y México
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitará México y Ecuador para tratar temas clave para la diplomacia estadounidense.
Marco Rubio visitará Ecuador y México en un intento de fortalecer relaciones con Estados Unidos.
Cancillería
Compartir
Actualizada:
28 ago 2025 - 16:36
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador y México. Así lo anunció el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, este jueves 28 de agosto de 2025 a través de sus redes sociales.
Rubio llegará a Ecuador y México la próxima semana, del 2 al 4 de septiembre, para tratar temas clave de las relaciones bilaterales del gobierno de Donald Trump.
Según Pigott, las visitas de Rubio buscarán impulsar el trabajo en el desmantelamiento de cárteles, detención del tráfico de fentanilo, fin de la migración ilegal y promoción de la promoción de la prosperidad económica.
Se prevé que la visita de Rubio a Ecuador se enfoque en ”contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, explicó un comunicado del Departamento de Estado.
Rubio se reunirá con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en Quito. Se trata de la tercera visita del Secretario de Estado a la región latinoamericana.
En México, Rubio se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar temas de cooperación bilateral en migración y lucha contra el narcotráfico.
Compartir