Daniel Noboa finaliza su viaje a Japón con una reunión con los príncipes herederos Akishino

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo este viernes 29 de agosto una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, como broche final a la agenda oficial de su viaje al país.

Noboa y su esposa, la primera dama Lavinia Valbonesi, fueron recibidos por sus altezas imperiales en la residencia oficial de la pareja en Tokio, una audiencia que Ecuador calificó como "un gesto de cordialidad y respecto mutuo" y que pone en valor "la relación entre Ecuador y Japón"

En el encuentro, el también jefe de Estado ecuatoriano agradeció la hospitalidad recibida durante su visita y subrayó los más de 100 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, "construidas sobre la cooperación y la amistad", según un comunicado publicado por la Presidencia.

El mandatario ecuatoriano le trasladó a los príncipes de Akishino el agradecimiento de Ecuador por el apoyo que Japón siempre le ha prestado al país en situaciones de emergencia "y resaltó el aporte de la comunidad japonesa en Ecuador como un vínculo humano y cultural de gran valor", de acuerdo al texto.

Asimismo, compartió con la pareja, el interés de Ecuador en materia de conservación de la biodiversidad y dialogó con ellos sobre las investigaciones para la protección medioambiental en torno a las Islas Galápagos,

Fin de la agenda en Japón

Noboa puso así fin a la agenda oficial de la visita que realizó desde el martes 26 de agosto a Japón y durante la que se reunió con representantes de la mayor patronal japonesa. También presidió un foro donde presentó los atractivos de Ecuador a inversores nipones y compartió tiempo con la comunidad ecuatoriana residente en Japón y organismos orientados a las relaciones amistosas entre ambos países.

El presidente ecuatoriano también mantuvo, en la víspera, una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que se comprometió a impulsar la adopción de un acuerdo comercial bilateral.

Noboa partirá el sábado hacia Vietnam para una visita de tres días en los que se reunirá con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades.