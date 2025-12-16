Daniel Noboa se reunirá con la Unión Europea para insistir en la exención de la visa Schengen

La Visa Schengen es un permiso para ciudadanos no pertenecientes a la UE que permite viajar por 29 países europeos

El presidente Daniel Noboa se reunirá en enero del 2026, en Bélgica, con altas autoridades de la Unión Europea (UE). Así lo detalló, este martes 16 de diciembre del 2025, a EFE la canciller Gabriela Sommerfeld.

En esa cita, el Mandatario ecuatoriano analizará asuntos relacionados con inversiones, seguridad y la exención del visado Schengen, entre otros.

"Va a ser la primera vez que el presidente Noboa visita a las autoridades de la Unión Europea, donde también estará el tema de la visa Schengen presente", dijo la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.

Ella precisó que la reunión de Noboa con las autoridades de la UE tendrá lugar del 22 al 24 de enero del 2026, inmediatamente después de su presencia en Davos, prevista del 19 al 22 de enero para cumplir agenda en el Foro Económico Mundial.

Así se puede obtener una cita prioritaria para sacar la visa para el Mundial

Por otra parte, la titular de la diplomacia ecuatoriana recordó que la UE es el segundo socio comercial de Ecuador. "Tenemos una balanza con superávit de forma importante"

"Casi 2 000 millones de superávit, tenemos el nuevo acuerdo de inversión, inversión sostenible, que es algo muy bueno para el Ecuador, porque lo que queremos es atraer las inversiones", dijo Sommerfeld.

Consideró que ese acuerdo permitirá "nuevamente crear el marco jurídico para que dé la confianza suficiente para que lleguen las inversiones hacia el Ecuador desde la Comunidad Europea".

Además, indicó que hay "una agenda inmensa" en materia de seguridad con la UE y subrayó que hay "muchas cosas" que unen a Ecuador con la Unión Europea.

Único país de Suramérica con visa Schengen

Sommerfeld apuntó que Ecuador es el "único país en Sudamérica" que debe tramitar la visa Schengen "por decisiones políticas, ideológicas del propio Estado ecuatoriano, en un momento de la historia donde los otros países de la región acceden, en conjunto, a la exención del visado", dijo en referencia a la decisión adoptada durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

La funcionaria también mencionó que Ecuador "tiene que esperar que haya una ventana de oportunidad, un interés suficientemente grande de la Comunidad Europea con Ecuador para que se pueda extender este privilegio a los ciudadanos ecuatorianos, porque no es acceder a un derecho, es un privilegio", indicó.

47 países no exigen visa a quienes porten el pasaporte ecuatoriano

La Canciller añadió que Ecuador debe aún bajar la tasa de rechazos de la solicitudes de visados, donde "evidentemente trabaja la delincuencia aplicando visas con información falsa de bienes de inmuebles o de otro tipo, que es identificada" por la UE, y son rechazadas.

Comentó que la UE está trabajando sobre la digitalización de las visas para evitar esos problemas, y añadió que desde Cancillería han señalado que "hay un trato discriminatorio con el Ecuador", pues "hay países que tienen mayor número de migrantes, por mucho más que Ecuador, y que tienen exención de visado".

"Hemos levantado mucho la conciencia tanto las autoridades de la Unión Europea como de los diferentes países", dijo al recordar que la exención del visado es una decisión de la UE exclusivamente.