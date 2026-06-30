Daniel Noboa y Santiago Peña se reunieron previo a la Cumbre del Mercosur

Daniel Noboa y Santiago Peña se reunieron este martes 30 de junio de 2026.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo este martes 30 de junio de 2026 una reunión bilateral con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en la ciudad de Asunción.

Este encuentro forma parte de las actividades previas a la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados.

Esta reunión entre los presidentes de Ecuador y Paraguay tuvo como propósito fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Durante la reunión, los jefes de Estado ratificaron su compromiso de continuar trabajando conjuntamente en temas relacionados con la seguridad, el comercio, la economía, los asuntos sociales y la integración regional.

Como parte de su agenda oficial en Paraguay, el presidente Daniel Noboa participará en la Cumbre del Mercosur.

En esta Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno, Ecuador plantea "fortalecer la integración regional, lazos de amistad, comercio y cooperación en seguridad".

Además de participar en la sesión del Mercosur, Noboa tiene previsto reunirse con el presidente de Chile, José Antonio Kast y con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, este martes 30 de junio.