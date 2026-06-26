Daniel Noboa viajará a Paraguay para la Cumbre del Mercosur: así será su agenda

El presidente Daniel Noboa participará el próximo 30 de junio en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados, que se realizará en Asunción, Paraguay.

En la agenda constan reuniones bilaterales con mandatarios y autoridades de la región para abordar temas de cooperación e integración.

Noboa participará en la Cumbre del Mercosur

La Presidencia informó que el Mandatario asistirá al encuentro regional en su calidad de representante de Ecuador, país asociado al Mercosur.

Durante la cumbre se desarrollarán reuniones entre los jefes de Estado y de Gobierno para analizar temas de interés regional y fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países participantes.

Reuniones bilaterales con líderes de la región

Como parte de la agenda oficial, Daniel Noboa mantendrá encuentros bilaterales con presidentes y otras autoridades para tratar asuntos relacionados con la cooperación y las relaciones entre Ecuador y los países de la región.

Entre los temas previstos constan la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el fortalecimiento del comercio y la integración regional.

Agenda de Daniel Noboa en Paraguay Presidencia de la República del Ecuador

Ecuador impulsará el diálogo regional

Según informó el Gobierno, Ecuador promoverá espacios de diálogo para coordinar acciones en áreas consideradas prioritarias, con énfasis en la seguridad, el intercambio comercial y el bienestar de los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercosur.

La participación del presidente Noboa en esta cumbre forma parte de la agenda internacional del Ejecutivo y busca fortalecer los vínculos de Ecuador con los países de América del Sur a través de mecanismos de cooperación regional.