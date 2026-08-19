Sin Neymar ni Gabigol, Santos defiende un gol de ventaja ante Macará en la Sudamericana

Sin Neymar, el Santos visita a Macará en Ambato

Sin sus figuras Neymar y Gabigol, el Santos defiende este jueves un gol de ventaja contra el Macará de Ecuador para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde su rival confía en la altitud para remontar y pasar de fase.

La delicada situación del Peixe en el Brasileirão hizo que el técnico Cuca priorizase el torneo nacional.

El viejo club de Pelé está dos puntos encima de la zona de descenso y recibe el próximo domingo al Mirassol, precisamente el primer equipo en el área roja.

Además de Neymar y Gabigol, otros dos hombres importantes como el argentino Álvaro Barreal e Igor Vinícius también fueron preservados por decisión técnica para el juego en Ambato.

Los brasileños aterrizan con una ventaja 2-1 lograda la semana pasada en el estadio Vila Belmiro.

Dependencia del 10 y del 9

La principal preocupación de Cuca será enfrentar los 2.600 metros de altitud en la ciudad ecuatoriana.

En la primera jornada de la fase de grupos, el conjunto brasileño ya sucumbió en Ecuador por 1-0 contra el Deportivo Cuenca, a 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Además de los cuatro preservados, también son baja los lesionados Lucas Veríssimo, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo y el sancionado Gonzalo Escobar.

En cambio, el delantero Moisés, recuperado de una lesión, regresa a la convocatoria.

El equipo santista goleó el domingo a domicilio 3-0 al Vasco da Gama, con una buena actuación de Neymar y un gol de Gabigol.

Uno de los retos del Peixe será mostrar que no depende ni del 10 ni del 9.

En los ocho partidos disputados esta temporada sin sus dos figuras, el Santos ganó apenas un partido, perdió cuatro y empató tres.

Sin el par, la responsabilidad recae en el cuarteto sudamericano formado por el uruguayo Christian Oliva, el argentino Benjamín Rollheiser, el boliviano Miguelito Terceros y el paraguayo Gustavo Caballero.

"Independientemente del equipo que viaje a Ecuador, nosotros siempre pondremos el alma, el espíritu, como hemos hecho en los partidos, para regresar clasificados", afirmó Cuca.

Quiere hacer historia

Por su parte, Macará busca acceder por primera vez en su historia a los cuartos de final de un torneo continental.

El equipo celeste vive un buen momento en el campeonato ecuatoriano, donde es segundo con 42 puntos en 25 jornadas, eso sí, a 22 unidades del imparable líder Independiente del Valle.

El lunes, el Macará empató 1-1 en casa contra la Universidad Católica, aunque con muchos reservas en el once inicial.

El técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti se mostró confiado con el factor altitud para derrotar a los brasileños.

"Es un resultado adverso, pero fue el primer partido. Nos quedan 90 minutos jugando de local en la altura y la llave está abierta", declaró.

El Santos se clasificará a cuartos si gana o empata en Ambato, mientras que los ecuatorianos están obligados a ganar por dos goles o más para clasificarse directamente.

Cualquier victoria local por un gol de diferencia hará que la eliminatoria se decida en la tanda de penaltis.

El ganador de la serie jugará la próxima fase en Brasil, ya que el rival en cuartos será el vencedor del Bragantino-Atlético Mineiro.