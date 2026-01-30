Daniel Noboa viajará a Emiratos Árabes Unidos del 1 al 5 de febrero del 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volverá a salir de viaje. Este viernes 30 de enero del 2026 se firmó el Decreto Ejecutivo 297 que declara en comisión de servicios a la delegación que lo acompañará en este viaje oficial que comenzará el 1 y terminará el 5 de febrero. Aunque no se dan más detalles.

Este nuevo viaje hacia Emiratos Árabes Unidos se realiza poco después de haber retornado desde Panamá y de un periplo por Europa. Aún no se detallado quienes integrarán la delegación que acompañará a Noboa.

"La comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas", refiere el artículo 2 del Decreto y deja a la Secretaría de la Administración Pública que se encargue de las notificaciones.

Es la tercera vez que Noboa viaja a Emiratos Árabes Unidos. El 7 de diciembre de 2025 lo hizo para inaugurar la Embajada de Ecuador en ese país, firmar un tratado de inversiones y se reunió con el gobernante de Dubái. La gira contempló visitas a España y Noruega.

En el 2024, en mayo, Noboa incluyó a Emiratos Árabes Unidos en una una gira de 11 días que también lo llevó a Italia, España, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia.