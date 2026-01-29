Ecuador y Panamá restablecen relaciones comerciales en el marco de foro CAF

Ecuador y Panamá fortalecen su relación comercial con la firma de acuerdos

la canciller Gabriela Sommerfeld; la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano; y el embajador Pascual del Cioppo, entre otras autoridades, participaron en el encuentro empresarial Ecuador – Panamá.

En el encuentro se dio paso a la renovación de las relaciones comerciales y productivas de ambas naciones, mismas que comparten una visión de futuro basada en la apertura y la integración regional.

Además, los ministros participaron en otras reuniones de alto nivel para tratar temas de conectividad aérea, energía y comercio.

La Canciller, en nombre del presidente, Daniel Noboa, trasladó el mensaje del Jefe de Estado: “queremos llevar la relación bilateral a un nivel superior que beneficie a nuestros sectores productivos”, e invitó a empresarios, inversionistas y representantes del sector productivo a identificar oportunidades, explorar proyectos conjuntos y aprovechar las ventajas competitivas que ofrece esta relación bilateral renovada.

En este contexto se dio paso a la suscripción de un acuerdo entre el Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño y el Sindicato de Industriales de Panamá.

Desde la Presidencia del Ecuador se indicó también que en el marco de esta actividad, también se llevó a cabo la suscripción del Acta de Garantía Parcial de Crédito entre la CAF y el Banco del Pacífico.

“Esta garantía, por un monto de hasta USD 225 millones es un respaldo para que el Banco pueda ampliar el acceso a financiamiento adicional, fortalecer la capacidad productiva de las PYMES y promover su integración a cadenas de valor más dinámicas”, sostuvo la ministra Sommerfeld.