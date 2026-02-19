Daniel Noboa viajará a Miami para asistir a la cumbre organizada por Trump

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que participará en la cumbre hemisférica convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump. Esta reunión se realizará el próximo 7 de marzo de 2026 en Miami, Estados Unidos.

La asistencia del mandatario ecuatoriano fue ratificada a la Embajada de Estados Unidos en Quito, según informó la canciller Gabriela Sommerfeld, este jueves 19 de febrero, durante una entrevista en Teleamazonas.

La ministra explicó que el encuentro reunirá a gobiernos aliados que comparten principios y visiones comunes sobre los desafíos en la región. Sommerfeld señaló que la cita busca propiciar un diálogo abierto entre países que han identificado amenazas similares en el hemisferio.

En ese contexto, destacó que la agenda impulsada por Noboa apunta a consolidar relaciones internacionales, abrir mercados y atraer inversiones como parte de la estrategia económica del Gobierno.

“Es una cumbre hemisférica donde países aliados, países que tienen la misma línea de pensamiento, que defienden los mismos principios en nuestro hemisferio se reúnen con el presidente Trump”, dijo Sommerfeld.

“Son países que han identificado los mismos problemas y las mismas amenazas, pero así mismo han identificado grandes oportunidades. Es el momento para que haya un diálogo abierto para enfrentar las amenazas”, añadió.

El viaje del Presidente de Ecuador incluirá reuniones con Trump y otros líderes cercanos a Washington. Entre los mandatarios invitados figuran Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá).

De acuerdo con la Canciller, cada país acudirá con sus propios intereses bilaterales para discutirlos con el mandatario estadounidense. En el caso de Ecuador, uno de los temas centrales será gestionar cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Inicialmente, la reunión estaba prevista en el club privado Mar-a-Lago, residencia habitual de Trump en Florida. Sin embargo, la cadena CNN reportó que el evento se desarrollará finalmente en el Hotel Doral, de propiedad del presidente estadounidense.

Visita del canciller de Israel, Gideon Sa'ar

Gabriela Sommerfeld confirmó, a Teleamazonas, que la última semana de febrero de 2026 visitará Ecuador, el canciller de Israel, Gideon Sa'ar.

"Es la primera vez en la historia bilateral de nuestras naciones, que una autoridad a ese nivel llega a nuestro país", dijo la Ministra de Relaciones Exteriores.

En la agenda con Sa'ar está prevista una reunión con el presidente Daniel Noboa, en Guayaquil. También se firmará un convenio que incluye "el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial con Israel que nos permite no solo la entrada al estado de Israel, sino también profundizar la cooperación en materia de seguridad".