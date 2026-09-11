Daniel Noboa viajará a Nueva York para acudir a la Asamblea General de la ONU; ¿fecha?

El presidente Daniel Noboa también acudió a la ONU en septiembre del año pasado.

El presidente Daniel Noboa viajará a Nueva York, Estados Unidos, a finales de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así lo confirmó, este jueves 11 de septiembre de 2026, el canciller ecuatoriano, Roberto Kury.

Durante una entrevista con Ecuador TV, Kury señaló que, el próximo viaje internacional del Mandatario será a Estados Unidos para participar en el encuentro de alto nivel de la ONU.

El viaje se producirá después de la reciente agenda internacional del Gobierno ecuatoriano. Noboa visitó China el pasado 16 de agosto.

Además, en las primeras semana de septiembre, Ecuador también recibió al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La Asamblea General de la ONU reúne cada año a líderes y representantes de los Estados miembros para abordar temas de interés internacional y presentar las principales posiciones de sus gobiernos.